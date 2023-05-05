الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرعاية الصحية: زيارات ميدانية و20 مبادرة لتحسين صحة المواطنين بالإسماعيلية

مبادرة لتحسين صحة
مبادرة لتحسين صحة المواطنين بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إن قطاع الصحة في مصر يشهد زخمًا كبيرًا تمثل في إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، وساهمت مجموعة من المبادرات الصحية في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، كما يجري تكثيف الزيارات الميدانية، والاطلاع بشكل مباشر على الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية لخدمة أبناء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد وحدة طب أسرة «الكيلو٢» التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وذلك بعد اجتيازها معايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

قدمت وحدة طب أسرة «الكيلو ٢» العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 12ألف نسمة، تخطت 65 ألف خدمة طبية شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات ١٠٠ مليون صحة، التثقيف الصحي، حيث تعد منشآت طب الأسرة هي بوابة المنتفع لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بوحدة طب أسرة «الكيلو٢»، وكل من ساهم في الوصول إلى اجتياز المستشفى معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الجديد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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