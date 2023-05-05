الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش عمل عن جودة المنشآت الصحية بالتأمين الصحى ببنى سويف

التدريب
التدريب

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، ورش عمل عن جودة المنشآت الصحية، والتي استهدفت مديري العيادات ومسؤولي الجودة ورؤساء التمريض بالعيادات، وذلك في إطار الخطة  التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وتحت إشراف الدكتورة داليا السعيد، مدير الإدارة العامة للجودة بالتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الورشة التي عقدت على مدار يومين، شارك فيه 33 من مديري العيادات ومسئولي الجودة بالمستشفى والعيادات ورؤساء التمريض، وتم خلالها استعراض وشرح جودة المنشآت الصحية وتطبيق البرنامج الياباني 5s ومعايير السلامة الوطنية، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب، وقام بالتدريب الدكتورة حنان خلف مدير إدارة الجودة بالفرع.

كما تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي الذي تناول عددًا من الموضوعات والملفات المهمة شملت تشكيل لجنة لمراجعة الأثاث غير الطبي بالمستشفى، واحتياجات الصيانة غير الطبية وحصر ما تم توريده من الأثاث، وتشكيل لجنة لتحديد احتياجات العيادات من مستلزمات وأعمال الصيانة غير طبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات، بجانب متابعة أعمال مناقصة إنشاء عيادة ببا الجديدة.

كما تم عقد اجتماع لأطباء التكليف الجدد، لشرح آلية وطبيعة العمل بوحدات التأمين الصحى بنى سويف، حيث تم التأكيد على أهمية التزام الأطباء التكليف المكلفين بالعمل بالفرع والمستشفى والعيادات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والالتزام بالحضور.

فيما كلف الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة؛ لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية وذات الصلة.

فيما ضبطت إدارة العلاج الحر، بمديرية صحة بني سويف، سيدة تقوم بممارسة مهنة التمريض بإحدي المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالتحري عن الواقعة.

الهيئة العامة للتامين الصحي الدكتور محمد ضاحي المنشآت الصحية ورش عمل بني سويف المجلس التنفيذي

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

شرطة النقل والمواصلات تُحرر 1794 مخالفة متنوعة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

تحرير 2007 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى للسيارات

رئيس مدينة سيوة يبحث أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات