ورش عمل عن جودة المنشآت الصحية بالتأمين الصحى ببنى سويف

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، ورش عمل عن جودة المنشآت الصحية، والتي استهدفت مديري العيادات ومسؤولي الجودة ورؤساء التمريض بالعيادات، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وتحت إشراف الدكتورة داليا السعيد، مدير الإدارة العامة للجودة بالتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الورشة التي عقدت على مدار يومين، شارك فيه 33 من مديري العيادات ومسئولي الجودة بالمستشفى والعيادات ورؤساء التمريض، وتم خلالها استعراض وشرح جودة المنشآت الصحية وتطبيق البرنامج الياباني 5s ومعايير السلامة الوطنية، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب، وقام بالتدريب الدكتورة حنان خلف مدير إدارة الجودة بالفرع.

كما تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي الذي تناول عددًا من الموضوعات والملفات المهمة شملت تشكيل لجنة لمراجعة الأثاث غير الطبي بالمستشفى، واحتياجات الصيانة غير الطبية وحصر ما تم توريده من الأثاث، وتشكيل لجنة لتحديد احتياجات العيادات من مستلزمات وأعمال الصيانة غير طبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات، بجانب متابعة أعمال مناقصة إنشاء عيادة ببا الجديدة.

كما تم عقد اجتماع لأطباء التكليف الجدد، لشرح آلية وطبيعة العمل بوحدات التأمين الصحى بنى سويف، حيث تم التأكيد على أهمية التزام الأطباء التكليف المكلفين بالعمل بالفرع والمستشفى والعيادات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والالتزام بالحضور.

فيما كلف الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة؛ لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية وذات الصلة.

فيما ضبطت إدارة العلاج الحر، بمديرية صحة بني سويف، سيدة تقوم بممارسة مهنة التمريض بإحدي المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالتحري عن الواقعة.