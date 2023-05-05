الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريفالدو: ميسى لم يحترم باريس سان جيرمان وأتمنى عودة رونالدو لريال مدريد

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

تحدث البرازيلي ريفالدو مهاجم برشلونة السابق، عن اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية اقتراب رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان، بنهاية عقده، نهاية الموسم الجاري، بعد أزمة أخيرة نشبت بين الطرفين، لسفر اللاعب الأرجنتيني إلى السعودية دون إذن من النادي الباريسي، الذي قرر في الأخير معاقبته بالإيقاف لمدة أسبوعين، فيما ذكرت تقارير بأن مسئولي نادي الهلال تحدثوا مع ليو بخصوص احتمالية الانتقال لصفوفهم في الصيف المقبل.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية:"لقد شعرت بالحزن قليلاً لرؤية ليونيل ميسي يتخذ هذا النوع من السلوك ، وعدم احترام تجاه ناديه الحالي، وهو أمر غير معتاد في مسيرته، والتي تميزت دائمًا بشباك نظيفة من حيث الانضباط".

وأضاف: "من المؤكد أنه كان بإمكانه فعل ذلك بشكل مختلف، كان لديه بدائل، التحدث مع النادي وانتظار وصول القادة السعوديين إلى باريس أو حتى انتظار نهاية الموسم، للتوصل إلى تفاهم مع باريس سان جيرمان دون التسبب في هذه المشكلة الداخلية".

وأردف: "أفهم أنه في بعض الأحيان ينخدع اللاعبون بالعقد الكبير الذي يوقعونه في المملكة العربية السعودية، ولكن كرة القدم ليست دائمًا سهلة كما هو متوقع هناك، لذلك، قد تمر بمرحلة من خيبة الأمل وحتى التفكير، فيما إذا كان المال الذي تحصل عليه يعوض عن الحياة غير السعيدة التي تعيشها الآن".

وزاد: "هذا يحدث لجميع اللاعبين وسيكون ميسي نفسه قادرًا قريبًا على مشاهدته. سيكون من الجيد لـ رونالدو ولكرة القدم عودة اللاعب إلى ريال مدريد لإنهاء مسيرته. بالطبع ، يجب أن يفهم المشجعون أنهم لا يستطيعون أن يطلبوا منه الشيء نفسه عندما كان عمره 25 أو 26 عامًا ، لكن لا يزال بإمكانه مساعدة النادي في المزيد من الفتوحات".

ريفالدو ليونيل ميسى باريس سان جيرمان ميسى السعودية

الأكثر قراءة

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

وزارة الإسكان تتابع العمل بمشروعات برج العرب الجديدة

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية بالوراق

التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصرى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 193 ألفًا و210 جنود منذ بدء الحرب

نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات