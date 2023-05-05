ريفالدو: ميسى لم يحترم باريس سان جيرمان وأتمنى عودة رونالدو لريال مدريد

تحدث البرازيلي ريفالدو مهاجم برشلونة السابق، عن اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية اقتراب رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان، بنهاية عقده، نهاية الموسم الجاري، بعد أزمة أخيرة نشبت بين الطرفين، لسفر اللاعب الأرجنتيني إلى السعودية دون إذن من النادي الباريسي، الذي قرر في الأخير معاقبته بالإيقاف لمدة أسبوعين، فيما ذكرت تقارير بأن مسئولي نادي الهلال تحدثوا مع ليو بخصوص احتمالية الانتقال لصفوفهم في الصيف المقبل.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية:"لقد شعرت بالحزن قليلاً لرؤية ليونيل ميسي يتخذ هذا النوع من السلوك ، وعدم احترام تجاه ناديه الحالي، وهو أمر غير معتاد في مسيرته، والتي تميزت دائمًا بشباك نظيفة من حيث الانضباط".

وأضاف: "من المؤكد أنه كان بإمكانه فعل ذلك بشكل مختلف، كان لديه بدائل، التحدث مع النادي وانتظار وصول القادة السعوديين إلى باريس أو حتى انتظار نهاية الموسم، للتوصل إلى تفاهم مع باريس سان جيرمان دون التسبب في هذه المشكلة الداخلية".

وأردف: "أفهم أنه في بعض الأحيان ينخدع اللاعبون بالعقد الكبير الذي يوقعونه في المملكة العربية السعودية، ولكن كرة القدم ليست دائمًا سهلة كما هو متوقع هناك، لذلك، قد تمر بمرحلة من خيبة الأمل وحتى التفكير، فيما إذا كان المال الذي تحصل عليه يعوض عن الحياة غير السعيدة التي تعيشها الآن".

وزاد: "هذا يحدث لجميع اللاعبين وسيكون ميسي نفسه قادرًا قريبًا على مشاهدته. سيكون من الجيد لـ رونالدو ولكرة القدم عودة اللاعب إلى ريال مدريد لإنهاء مسيرته. بالطبع ، يجب أن يفهم المشجعون أنهم لا يستطيعون أن يطلبوا منه الشيء نفسه عندما كان عمره 25 أو 26 عامًا ، لكن لا يزال بإمكانه مساعدة النادي في المزيد من الفتوحات".