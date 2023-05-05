أبرزها العنكبوت وكيرة والجن.. مواعيد عرض أفلام جمعية الفيلم

تنطلق السبت فعاليات الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، تحت شعار "سينما مصرية.. مصرية".

ويعرض فيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي يوم ٩ مايو في تمام الساعة ٦ مساءً، فيما يعرض فيلم ليلة قمر 14 للمخرج هادي الباجوري يوم ٨ مايو في تمام الساعة ٦ مساءً.

وتعرض جمعية الفيلم فيلم من أجل زيكو للمخرج بيتر ميمي يوم 7 مايو في تمام الساعة ٦ مساءً ضمن فاعليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية.

ويعرض فيلم العنكبوت للنجم أحمد السقا يوم الأربعاء الموافق ١٠ مايو، فيما يعرض فيلم كيرة والجن للنجوم احمد عز واحمد السقا يوم الخميس ١١ مايو ويوم السبت ١٣ يعرض فيلم فضل ونعمه لماجد الكدواني وهند صبري.

ويتنافس في الاستفتاء العام هذا العام 26 فيلما روائيا طويلا، يعرض بدور العرض المصرية، بالإضافة إلى 4 أفلام عرضت على المنصات تشارك في الاستفتاء، بينما يتنافس 15 فيلمًا عربيًا طويلًا على جائزة أفضل فيلم عربي، عرضت بدور العرض المصرية لعام 2022 من 10 دول عربية، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

وأشار رئيس المهرجان محمود عبد السميع إلى أن هذه الدورة ستكون استثنائية، لكونه يحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيس المهرجان، والذي وضعت قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد وأيضاً الناقد سامي السلاموني، وأكد أن هذ الاحتفال "هو احتفال سنوي بالسينما المصرية، يشهد له السينمائيون والفنانون والإعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، ونال احترام الجميع على مدار سنواته الـ48 عاماً، مؤكدين شعار نحو سينما مصرية.. مصرية، هذا هو شعار المهرجان الذي بمضمونه يكون قاعدة اختيار الأفلام وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التي ترقى إلى مستوى سينمانا المصرية موضوعاً وفناً".