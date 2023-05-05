الأرصاد البريطانية تتوقع سقوط أمطار غزيرة أثناء حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

قالت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، إن مكتب الأرصاد الجوية توقع هطول أمطار غزيرة خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وكشفت الصحيفة عن أنه من المتوقع أن يسافر آلاف الأشخاص إلى لندن لإلقاء نظرة على الملك في موكب طوله 1.3 ميل من قصر باكنجهام إلى وستمنستر أبي غدا السبت.

وأوضحت أن يوم التتويج ستكون الأجواء في الجنوب رطبة مع ارتفاع 17 درجة مئوية في لندن، وسيشهد اليوم، عشية التتويج انخفاض درجات الحرارة مع بعض الرعد والبرق والبرد وستؤثر الأمطار على جميع أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك لندن، مع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من شرق إسكتلندا، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية في معظم أنحاء إنجلترا وويلز، وذلك حسب بيان مكتب الأرصاد الجوية.

الطقس يفسد أجواء تنصيب تشارلز الثالث

وقال نائب رئيس مكتب الأرصاد الجوية ستيفن كيتس قال "من المتوقع أن تنتقل منطقة أخرى من الأمطار إلى جنوب غرب إنجلترا في وقت مبكر من يوم السبت، وتتحرك شرقًا وشمالًا خلال اليوم مع بعض العواصف الشديدة في بعض الأحيان.

وأضاف: "من المحتمل أن يجلب هذا بعض الأمطار إلى لندن بحلول وقت الغداء، إلى الشمال في إسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، سيكون يومًا مشمسًا وهطول الأمطار قبل أن تتحرك الأمطار المستمرة شمالًا بين عشية وضحاها".

من جانبه، بدأ عشرات من عشاق العائلة المالكة البريطانية المكوث بوسط لندن قبل تتويج الملك تشارلز غدا السبت، وسيكون التتويج أكبر حدث احتفالي منذ مراسم تتويج الملكة إليزابيث والدة الملك تشارلز في 1953، بعرض مهيب وموكب عسكري ضخم.