الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مترو" البريطانية

هل يظهر الأمير هارى على شرفة القصر أثناء تتويج الملك تشارلز؟

الأمير هاري
الأمير هاري

تساءلت صحيفة "مترو" البريطانية، عن إمكانية ظهور الأمير هاري على شرفة القصر أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إنه مع اقتراب تتويج الملك تشارلز الثالث بسرعة، سيشعر الكثيرون بالفضول بشأن مشاركة الأمير هاري، فبد صدور مذكراته "سبير" التي احتوت على مجموعة كبيرة من التفاصيل والأسرار عن العائلة المالكة، كان هناك الكثير من اللغط حول حضوره.

وإشارات الصحيفة إلى أن هناك أيضًا اهتمامًا بما إذا كان سيكون له دور في الحفل التاريخي، أو إذا كان سيلوح للحشود من شرفة قصر باكنجهام جنبًا إلى جنب مع العائلة المالكة.

وتساءلت الصحيفة أيضًا هل يمكن للأمير هاري الظهور على الشرفة أثناء التتويج؟، وأشارت في إجابتها إلى أنه يبدو من غير المرجح أن يظهر الأمير هاري على الشرفة، وسيكون في المملكة المتحدة لفترة قصيرة فقط في يوم التتويج، ويخطط للعودة إلى الولايات المتحدة بعد ساعتين فقط من انتهاء حفل التتويج.

وأكدت الصحيفة أن غدًا السبت بالتزامت مع حفل التتويج، فهو أيضًا عيد الميلاد الرابع لابنه الأمير "آرتشي" وتأكد أن زوجته ميجان ماركل، ستبقى في منزلها في كاليفورنيا.

بينما أكد قصر باكنجهام حضور هاري في الحفل، لكن لم يتم الإعلان عن أي كلمة رسمية توضح من سيظهر على الشرفة الشهيرة، وقالت الخبيرة الملكية تيسا دنلوب، إن الأمير هاري لن يكون في أي مكان بالقرب من الشرفة.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يظهر فقط عدد قليل من أفراد العائلة المالكة على الشرفة بعد التتويج، فمن المتوقع أن يظهر إجمالي 13 من أفراد العائلة المالكة إلى جانب الملك تشارلز المتوج حديثًا والملكة كاميلا، من بينهم أمير وأميرة ويلز، مع أطفالهم الصغار الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

أشارت الصحيفة إلى الحفل سيحضره العديد من أبناء عمومة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الذين يعملون في العائلة المالكة بدوام كاملن، وهم الأميرة ألكسندرا، الأمير إدوارد، دوق كنت، الأمير ريتشارد، دوق جلوستر وبريجيت، دوقة جلوستر.

الأمير هاري العائلة المالكة الملك تشارلز الثالث المملكة المتحدة الولايات المتحدة

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