الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نقابة أطباء السودان تحذر من انهيار النظام الصحى نتيجة النزاع

الأطباء السودانية
الأطباء السودانية

حذر سكرتير نقابة الأطباء السودانية الدكتور عطية عبدالله، من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفًا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة، إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية بها.

وقال عبدالله، اليوم الجمعة، إن الأطفال أكثر الفئات تضررًا من النزاع بالسودان، مؤكدًا ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والأمهات الحوامل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف عبدالله، أن عدم وجود ممرات أمنة يشكل صعوبة كبيرة في إيصال مساعدات طبية إلى المستشفيات، داعيًا إلى سرعة التحاور من أجل توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات؛ حتى يتثنى للأطفال تلقي العلاجات اللازمة لهم.

ولفت إلى أن حملات تطعيم الأطفال بلقاحات ضد بعض الأمراض متوقفة تمامًا بسبب النزاع بالبلاد، موضحًا أن اللقاحات مهددة بالضرر نتيجة انقطاع الكهربائي المتواصل بالبلاد.

وأوضح أن هناك 12 ألف حالة بالسودان مصابة بالفشل الكلوي وأن انعدام الأدوية وقلة المعونات يجعلهم أكثر عُرضة للوفاة، مؤكدًا أن الإمدادات الطبية المركزية خارج الخدمة، ولا يمكن الوصول إليها.

ارتفاع عدد الضحايا الأطباء السودانية الأوضاع الإنسانية الأمهات الحوامل المساعدات الطبية النظام الصحي انقطاع الكهرباء حملات تطعيم

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

لعدم ارتداء الخوذة.. 495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

ضمن حفل تتويج الملك تشارلز.. "حجر القدر" يثير الجدل فى بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات