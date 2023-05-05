الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الأحكام فى أسبوع».. الإعدام لـ3 أشخاص فى الشرقية وإحالة أوراق سائق للمفتى

حبس
حبس

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة «الأحكام في أسبوع».

 

 إحالة أوراق سائق متهم بقتل زميله في الإسكندرية للمفتى

 

المشدد 10 سنوات لخباز و6 لسائق توك توك بالدقهلية لخطف طفلة تحت تهديد السلاح

 

 "قتلوا مواطنًا فى مشتول السوق".. الإعدام لـ3 أشخاص ومعاقبة متهمين بالمشدد 5 سنوات

 

الجنايات تحيل أوراق نجار تعدى على نجلته الطفلة إلى المفتى

 

المؤبد لـ5 بتهمة قتل شخص بسبب خلافات فى سوهاج

 

عقر كلب سائق متهم خطف طفلة الإعدام المؤبد

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