الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لخباز و6 لسائق توك توك بالدقهلية لخطف طفلة تحت تهديد السلاح

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" بالسجن المشدد 10 سنوات لخباز  والمشدد 6 سنوات لنجل عمه لإدانتهما بخطف أنثى بالطريق العام حال سيرها وجذبها عنوة داخل توك توك تحت تهديد السلاح بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية واطلاق الأول أعيرة نارية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسني الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضيه رقم 24256 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2729 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة. 

 

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلًا من "أحمد عبد المنعم شفيق علي غنيم" -محبوس- 32 خباز ، ونجل عمه "محمد علي شفيق علي غنيم "،-محبوس- 28 عامًا، سائق توك توك ومقيمين بقرية شاوه التابعة لمركز المنصورة إلى محكمة الجنايات المختصة لأنهما بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۳ بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، خطفا المجني عليها الطفلة "مريم إبراهيم فايز محمد عبد الباري" بالقوة - بأن استوقفوها حال سيرها بالطريق العام وقام الأول يجذبها عنوة بداخل المركبة النارية " توك توك " قيادة المتهم الثاني حال احراز الأول فرد خرطوش و الثاني سنجة وتمكنا بتلك الوسيلة من ابعادها عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما ورد بأمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش) وأحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة ذخائر بما تستعمل على السلاح الناري محل التهمة السابقة دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو احرازه .

 

كما وجه اتهام للمُدان الأول بأطلاق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

وقالت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة أنه حال سيرها بالطريق العام وبرفقتها الشاهد الثاني استوقفها المتهمان وأدلفاها عنوة إلى دراجة آلية قيادة المتهم الثاني .

 

وأردفت أنه بتتبع الأهالي بهما أطلق الأول أعيرة نارية بالهواء وهددهم الثاني بالسنجة وبوصولها لمكان قصى تعديا عليها بالضرب بواسطة تملك الأسلحة محدثين إصابتها الواردة بالتقرير الطبي وأعزت القصد إلى اختطافها كرها عنها.

 

فيما أكدت التحريات التي أجراها المقدم حمدى الطنبولي رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة و قيام المتهمين بخطف المجنى عليها كرهاً عنها وإقصائها بعيداً عن أعين ذويها مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "سنجة" وسلاح ناری "فرد خرطوش" وحال قيام الأهالي بنجدة المجني عليها قام الأول بإطلاق أعيرة نارية.

 

وأثبت التقرير الطبي للمجني عليها إصابتها بكدمة بسيطة بالعضد الأيسر ولا توجد اصابات أخرى، ومدة العلاج لا تقل عن 21 يومًا.

محكمة جنايات المنصورة المنصورة الدائره الثامنه تهديد السلاح السنبلاوين الدقهلية

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