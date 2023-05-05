الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف الجيزة يستقبل وفد الكنيسة الروسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة، بمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، وفدًا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية الذي يزور القاهرة حاليًا.

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وخلال الزيارة، قامت الكشافة الكنسية باستعراض كشفي، كجزء بالترحيب بهم، وأعرب وفد الكنيسة الروسية عن سعادته بحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة الذي تم تنظيمه.

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ووصل الوفد إلى القاهرة بدعوة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ويضمّ عددًا من رهبان وراهبات الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة. 

ومن المقرر خلال تواجد الوفد بالقاهرة  زيارة أديرة صحراء وادي النطرون وأديرة القدّيس أنطونيوس الكبير، بالبحر الأحمر  والأماكن المقدّسة والمعالم التاريخيّة والثقافيّة المسيحيّة في القاهرة.

كما زار الوفد الرهبانيّ كاتدرائيّة القدّيسين الرسولين بطرس وبولس، الواقعة، أيضًا، على أراضي البطريركيّة القبطيّة، وتعرّف على المعرض المتحفيّ المخصّص لشهداء الكنيسة القبطيّة الجدد.

وزار الضيوف الروس المركز المسيحيّ القديم في القاهرة- كنيسة الشهيدين سرجيوس وباخوس، حيث توجد مغارة كانت قد توقّفت فيها العائلة المقدّسة، والكنيسة المعلّقة التي تم بناؤها هناك لاحقًا، وكنيسة الشهيدة القدّيسة بربارة، ودير القدّيس العظيم في الشهداء جاورجيوس اللّابس الظفر والمتحف القبطيّ.

وتهدف زيارتهم هو الحجّ إلى الأماكن المرتبطة بتاريخ وظهور الرهبنة المسيحيّة وازدهارها، والتعرّف على الحياة المعاصرة لأديرة للرهبان والرهبات التابعة للكنيسة القبطيّة.

تجري هذه الزيارة في سياق تطوير الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة والكنيسة القبطيّة في إطار أنشطة لجنة الحوار بين هاتين الكنيستين، وهي جزء من برنامج الزيارات المتبادلة لممثّلي الرهبنة الروسيّة والقبطيّة التي بدأ تنفيذها في السنوات الأخيرة.

يترأس الوفد  المطران ديونيسيوس متروبوليت فوسكريسينسك، الوكيل الأوّل لقداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا، والمسئول عن الشؤون الإداريّة في الكنيسة الروسيّة ورئيس دير "نوفوسباسكي" في موسكو.

يضمّ الوفد الروسيّ كلًا من الأسقف المساعد في أبرشيّة نوفغورود المطران أرسينيوس، ونائب رئيس قسم الأديرة والرهبنة في الكنيسة الروسيّة رئيسة دير "زاتشاتيفسكي" في موسكو الأمّ يوليانيا (كاليدا)، ومدير سكرتارية العلاقات بين المسيحيّين في قسم العلاقات الخارجيّة الكنسيّة في بطريركيّة موسكو وسكرتير لجنة الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة والكنيسة القبطيّة الأب ستيفان (إهومنوف)، والأرشمندريت ميتروفان (بيسمنسكي) المسئول عن أديرة أبرشيّة نوفغورود ورئيس دير القدّيس أنطونيوس، والأب داماسكينوس (ليونوف) رئيس دير رقاد السيّدة في أبرشيّة تفير، والأب أمبروسيوس (زيليابوفسكي) راعي "كنيسة فيدنسكايا" (دير الثالوث القدّوس السابق) في مدينة كاليزين (أبرشيّة تفير)، ونائب رئيس دير "نوفوسباسكي" في موسكو  الأب بولس (جليستانوف)، ورئيس إسقيط أيقونة السيّدة "سمولينسكايا"، وقائد الجوقة الأخويّة فالام الأب داود (ليهيدا)، والأب يوحنّا (إجناتوف) من دير "نوفوسباسكي" في موسكو، ومساعد رئيس دير فالام الأب هيرمان (موروج)، وموظَّف قسم العلاقات الخارجيّة الكنسيّة في بطريركيّة موسكو الراهب الشمّاس بطرس أخمدخانوف من دير دانييل في موسكو، والراهبة يوانكيا (جدانوفا) من دير "زاتشاتيفسكي" في موسكو، ومدير المركز الروحيّ والتربويّ "نور فالام" الراهب مارك (زايكوف)، والراهب أثناسيوس (نيكولاييف) الموظف في دائرة المعلومات في دير فالام، وإبوذياكون سيادة المطران ديونيسيوس السيّد بيكوليف.

استقبل الوفد الروسي في مطار القاهرة المطران ثيودوسيوس أسقف الجيزة، وممثّل الكنيسة القبطيّة في روسيا، الأب داود الأنطوني، والأب أليكسي مشكوف المسؤول عن رعايا الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة في مصر، ومستشار بطريرك الكنيسة القبطيّة الدكتور أنطون ميلاد، وكهنة الكنيسة القبطيّة. 

ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفد ا من الكنيسة الروسية الارثوذكسية فى ايبارشية الجيزة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك مطرانية الجيزة وادى النطرون

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