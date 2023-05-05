أحمد فهيم عن صورته بأفيش "جعفر العمدة": بكيت وحلمى تحقق بعد 20 سنة

كشف الفنان أحمد فهيم، أول رد فعل له بعد رؤية صورته على أفيش مسلسل "جعفر العمدة"، للمرة الأولى.

وقال فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الفنان أحمد داش، هو من أرسل له صورة الأفيش، وشاهدها خلال عودته من تصوير دور "عطية أبو عصاية"، في مسلسل "عملة نادرة"، مؤكدًا أنه بكى عند رؤيته للأفيش.

وتابع، أن حلمه تحقق بعد 20 عامًا، كان يرى فيها أفيشات النجوم بالشارع وكان يطمئن نفسه أنه ذات يوم ستكون صورته على أحد الافيشات حتى تحقق حلمه، ولهذا السبب كتب منشوره على الفيس بوك ليعبر عن امتنانه.

وأشار إلى أنه صور الأفيش ولكنه لم يكن يعلم أن صورته ستوضع عليه أو مكانها، لأنه كان عندما لا يرى اسمه أو صورته على الأفيش يقول لنفسه: "إن شاء الله هيحطوهم بدون ما أطلب".

موقف عائلته من شخصيته في “جعفر العمدة”

وعن موقف عائلته من دور سيد العمدة قال: "سيد بالنسبة لهم سلبي وضعيف وعطية كان قوي ورجل لديه نفوذ وكان ينحازون لعطية، وبعد الحلقة 7 الحلقات أخذت مكان تاني، و أولادي الصغار 5 سنوات، لم يكونوا مستوعبين ما يحدث وابنتي قالت لي أنت ليه متجوز تاني و ماما هنا".