الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: الحوار الوطني كسر الفجوة وخلق أجندة متوافق عليها بين الأحزاب

فايز فرحات
فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حفل افتتاح الحوار الوطني يرقى للتوقعات والجهد المبذول للاستعدادات له، مؤكدًا أن المشهد كان ملهمًا بحضور كل القوى السياسية وممثلين فاعلين داخل المجتمع المصري.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مشهد جلسة الافتتاح كان معبرًا عن حال التنوع الذي وصل له المجتمع المصري وهذا يفسر الجهد الذي وضع على كاهل أمناء الحوار الوطني في الاستعداد له، مؤكدًا أن الحوار خبرة جديدة في مصر لأنه كان فجوة بين القوى السياسية.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني خلق توافقًا ومرجعيات واحدة للجميع وكل هذا لعب دوره في كسر الفجوة وخلق أجندة متوافق عليها بين الأحزاب. 

محمد فايز فرحات كسر الفجوة أجندة الأحزاب المجتمع المصري

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