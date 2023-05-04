الإفتاء توضح الفرق بين علم الفلك والتنجيم المنهى عنه شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد في الشرع ما يدل على تحريم علم الفلك أو منعه، مؤكدةً أن النصوص تفيد ذم علم النجوم المبني على الظن والتخمين الذي لا يتحقق، بل يترتب عليه ضرر بالناس.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن علم الفلك باعتباره علمًا فليس كذلك؛ إذ هو علم له تخصصه وعلمائه ومنهجه المقرَّر، وهو من فروض الكفايات، التي تأثم الأمة جميعًا لو عُدم فيها مَن يعلمه؛ فعلم الفلك تتوقف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.