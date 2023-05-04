الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

السمنة في الأطفال.. مخاطر الوزن الزائد وكيفية حل المشكلة

السمنة في الأطفال
السمنة في الأطفال

تعتبر السمنة من الأمراض التي تحولت لوباء في الفترة الأخيرة، حيث يعاني واحد من كل أربعة أطفال ومراهقين في البلدان المتقدمة من زيادة الوزن أو السمنة.

أوضح الخبراء أن السمنة تعرض الأطفال لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والربو، حيث تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة أيضًا إلى خسائر عاطفية، فغالبًا ما يواجه الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن صعوبة في مواكبة الأطفال الآخرين والمشاركة في الرياضة والأنشطة، وفقًا لما ذكره موقع “help guide”.

أسباب مشاكل الوزن والسمنة عند الأطفال:

يعد فهم كيفية زيادة وزن الأطفال في المقام الأول خطوة مهمة نحو علاج المشكلة، حيث تحدث معظم حالات السمنة لدى الأطفال بسبب الإفراط في تناول الطعام وقلة ممارسة الرياضة.

يحتاج الأطفال إلى غذاء كافٍ لدعم النمو الصحي والتطور، ولكن عندما يتناولون سعرات حرارية أكثر مما يحرقونه على مدار اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

كيف تحافظين على صحة طفلك من الأمراض التى تسببها السمنة؟

تشمل أسباب مشاكل الوزن عند الأطفال العائلات المشغولة تطبخ في المنزل أقل وتتناول المزيد من الطعام بالخارج، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الوجبات السريعة الرخيصة وعالية السعرات الحرارية والوجبات السريعة.

من الأسباب وراء إصابة الأطفال بالسمنة، حيث يستهلك الأطفال كميات كبيرة من السكر، بالإضافة إلى قضاء الأطفال وقتًا أقل في اللعب النشط بالخارج، ووقتًا أطول في مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو والجلوس أمام الكمبيوتر.

كيفية التخلص من الوزن الزائد عند الأطفال:

“تغير العادات الغذائية”.. أفضل طريقة لمحاربة أو منع السمنة لدى الأطفال ومشاكل الوزن هي جعل الأسرة بأكملها على مسار أكثر صحة، فإن اتخاذ خيارات غذائية أفضل وأن تصبح أكثر نشاطًا سيفيد الجميع، بغض النظر عن الوزن.

“كن قدوة جيدة”.. من أفضل الطرق لغرس العادات الجيدة في طفلك أن تكون قدوة جيدة، حيث يتعلم الأطفال بالقدوة، حيث تعتبر واحدة من أقوى الطرق لتشجيع طفلك على أن يكون نشيطًا ويأكل جيدًا هي أن تفعل ذلك بنفسك.

“كن نشطًا”.. لا يحتاج الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن إلى ممارسة تمارين رياضية أكثر من الأطفال النحيفين، حيث يحتاج جميع الأطفال إلى حوالي 60 دقيقة من النشاط البدني يوميًا من أجل التمتع بصحة جيدة، ولكن ليس من الضروري أن يتم كل هذا مرة واحدة.

السمنة زيادة الوزن زيادة الوزن أو السمنة أسباب مشاكل الوزن والسمنة السمنة عند الأطفال كيفية التخلص من الوزن الزائد الوزن الزائد عند الأطفال الوجبات السريعة

الأكثر قراءة

ضبط يوتيوبر ادعت ممارسة أطفالها أفعالًا منافية للآداب

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

النيابة تحقق فى تصادم حافلة بسيارة نقل بالوادى الجديد

تفاصيل اتصال شكرى مع البرهان ودقلو: مناشدة بوقف فوري لإطلاق النار فى السودان

مستفيدون من «استيراد سيارات المصريين بالخارج»: الإجراءات ميّسرة

وزير التربية والتعليم يستعرض جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات