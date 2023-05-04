السمنة في الأطفال.. مخاطر الوزن الزائد وكيفية حل المشكلة

تعتبر السمنة من الأمراض التي تحولت لوباء في الفترة الأخيرة، حيث يعاني واحد من كل أربعة أطفال ومراهقين في البلدان المتقدمة من زيادة الوزن أو السمنة.

أوضح الخبراء أن السمنة تعرض الأطفال لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والربو، حيث تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة أيضًا إلى خسائر عاطفية، فغالبًا ما يواجه الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن صعوبة في مواكبة الأطفال الآخرين والمشاركة في الرياضة والأنشطة، وفقًا لما ذكره موقع “help guide”.

أسباب مشاكل الوزن والسمنة عند الأطفال:

يعد فهم كيفية زيادة وزن الأطفال في المقام الأول خطوة مهمة نحو علاج المشكلة، حيث تحدث معظم حالات السمنة لدى الأطفال بسبب الإفراط في تناول الطعام وقلة ممارسة الرياضة.

يحتاج الأطفال إلى غذاء كافٍ لدعم النمو الصحي والتطور، ولكن عندما يتناولون سعرات حرارية أكثر مما يحرقونه على مدار اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

تشمل أسباب مشاكل الوزن عند الأطفال العائلات المشغولة تطبخ في المنزل أقل وتتناول المزيد من الطعام بالخارج، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الوجبات السريعة الرخيصة وعالية السعرات الحرارية والوجبات السريعة.

من الأسباب وراء إصابة الأطفال بالسمنة، حيث يستهلك الأطفال كميات كبيرة من السكر، بالإضافة إلى قضاء الأطفال وقتًا أقل في اللعب النشط بالخارج، ووقتًا أطول في مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو والجلوس أمام الكمبيوتر.

كيفية التخلص من الوزن الزائد عند الأطفال:

“تغير العادات الغذائية”.. أفضل طريقة لمحاربة أو منع السمنة لدى الأطفال ومشاكل الوزن هي جعل الأسرة بأكملها على مسار أكثر صحة، فإن اتخاذ خيارات غذائية أفضل وأن تصبح أكثر نشاطًا سيفيد الجميع، بغض النظر عن الوزن.

“كن قدوة جيدة”.. من أفضل الطرق لغرس العادات الجيدة في طفلك أن تكون قدوة جيدة، حيث يتعلم الأطفال بالقدوة، حيث تعتبر واحدة من أقوى الطرق لتشجيع طفلك على أن يكون نشيطًا ويأكل جيدًا هي أن تفعل ذلك بنفسك.

“كن نشطًا”.. لا يحتاج الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن إلى ممارسة تمارين رياضية أكثر من الأطفال النحيفين، حيث يحتاج جميع الأطفال إلى حوالي 60 دقيقة من النشاط البدني يوميًا من أجل التمتع بصحة جيدة، ولكن ليس من الضروري أن يتم كل هذا مرة واحدة.