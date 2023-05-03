كيف تحافظين على صحة طفلك من الأمراض التى تسببها السمنة؟

السمنة من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة، يعاني ١١.٥ في المئة من أطفال مصر من السمنة وفقا لإحصائيات العام الماضي.

ويعاني الأطفال المصابون بالسمنة من مشكلات صحية وعقلية متعلقة بالوزن، إنه مرض مزمن تقدمي ويضعهم في خطر أكبر للإصابة بالسمنة مثل البالغين.

يواجه الأطفال المصابون بالسمنة أمراضًا مزمنة أخرى في وقت مبكر من حياتهم مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد ومشاكل العظام (الورك / الركبة / آلام الظهر) ومرض السكري، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والحزن والتنمر والعزلة الاجتماعية وتدني احترام الذات.



ما الذي يسبب السمنة عند الأطفال؟

السمنة مرض معقد ويصاب الأطفال بالسمنة لأسباب متنوعة، أقوى العوامل التي تساهم في هذه الحالة هي العوامل الوراثية وكذلك العوامل الهرمونية والنفسية والثقافية والسلوكية مثل قلة النشاط البدني وأنماط الأكل غير الصحية أو مزيج من هذه الأسباب، يمكن للفحص البدني وبعض تحاليل الدم استبعاد احتمال وجود حالة طبية كسبب للسمنة.

كيف يمكنك حماية طفلك من السمنة؟



تأكد من أن وجبات طفلك صحية مع 30٪ أو أقل من السعرات الحرارية من الدهون.

احترم شهية طفلك، لا يتعين على الأطفال إنهاء كل شيء على أطباقهم أو إنهاء الزجاجة بأكملها.

انتظر 15 دقيقة على الأقل قبل تقديم الوجبة الثانية.

تجنب شراء وجبات خفيفة تحتوي على الكثير من الصوديوم والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكر إضافي.

وفر ما يكفي من الألياف.

قلل من كمية الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية المحفوظة في المنزل.

اجعل الفواكه والخضروات الطازجة في متناول اليد وفي مرأى من الجميع على المنضدة أو في مقدمة الثلاجة، ولا تكافئ الأطفال عند إتمام الوجبات بالحلويات الحلوة.

تحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك عن استبدال الحليب كامل الدسم بالحليب الخالي من الدسم في حوالي عامين من العمر أو في عمر عام واحد إذا كنت قلقًا بشأن السمنة.

تقييد مشاهدة التلفزيون والوسائط غير المتعلقة بالمدرسة، لا تشاهد التلفاز أثناء الوجبات أو الوجبات الخفيفة.

شجع عائلتك بأكملها (الطفل) على ممارسة النشاط البدني معًا بشكل منتظم، حتى الأنشطة الصغيرة مثل الرقص أو المشي لمسافات قصيرة.

تخطيط وإعداد وتقديم وجبات صحية ووجبات خفيفة بشكل منتظم.

شجع عادات النوم الجيدة وخلق روتين ليلي، تجنب وضع الأطفال الصغار في الفراش مع الأكواب أو الزجاجات.

كيف أعرف إذا كان طفلي يعاني من السمنة؟

أفضل شخص لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من السمنة هو طبيب طفلك، سيقيسون وزن طفلك وطوله ويحسبون مؤشر كتلة الجسم ويقارنونه بالمعايير سينظر الطبيب أيضًا في عمر طفلك وأنماط نموه.