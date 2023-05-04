عمرو فتوح: الحوار الوطني خارطة طريق لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030

أعلن عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن مشاركته مع الخبراء في الحوار الوطني في المحور الاقتصادي برؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وقال “فتوح” في تصريحات له، إن الحوار الوطني يعد خارطة طريق لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، نظراً لأنه يتطرق إلى 3 محاور رئيسية هي “الاقتصاد والسياسة و المحور المجتمعي”.

فتوح: سنناقش رؤية واضحة لمستقبل الصناعة الوطنية وروشتة للنمو الاقتصادي

وأضاف: “نسعي كشباب صناعة ورجال أعمال إلى عرض روشتة واضحة للمسار الاقتصادي يشارك فيها أطراف متعددة من الخبراء والاقتصاديين والمتخصصين”، مشيرًا إلى أنه مع بداية الحوار الوطني وفي اليوم الأول تم استعراض الخطوط العريضة المقرر مناقشتها وكذلك شرح عمل اللجان وخطة عملها.

وأضاف: "سنعرض رؤيتنا وخطة طموحة للارتقاء بالصناعة الوطنية لتقود النمو الاقتصادي من خلال عرض واقعي للمعوقات الحالية سيتم عرضها علي اللجان المتخصصة للحوار الوطني والتي من المقرر انعقادها خلال الأيام المقبلة متضمنة سبل زيادة تعميق المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بجانب تشجيع نمو الصادرات ودخول الشباب في مجالات الصناعة والانتاج المختلفة.

ولفت إلى أن العناوين الرئيسية لخطة النهوض بالصناعة الوطنية تتمثل في توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليا وتشجيع إقامة الصناعات التكميلية ودمج الشباب في عجلة الانتاج والوصول إلى قاعدة صناعية قوية وكذلك ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر بجانب رؤية واضحة أيضا للتصدير وتوفير العملة الصعبة.