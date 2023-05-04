يُنتج 500 ألف محرك.. "مصنع حوا" طفرة في صناعة النقل الخفيف برعاية مبادرة "ابدأ"

شراكة ناجحة بين مبادرة “ابدأ” ومؤسسة "حياة كريمة"، ظهرت آثارها ضمن الخطوات الحكومية الجادة نحو توطين الصناعة بدعم كبير من القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030.

مصنع حوا لمحركات النقل الخفيف، كان أحد ثمار ذلك التعاون، حيث يستهدف توطين صناعة محركات الديزل الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات الأربع أشواط بقدرات من “200 - 250 سي سي”.

مصنع حوا يضم 11 خطًا لإنتاج وتصنيع أجزاء الدراجات النارية والتروسيكلات وخطوط تجميع وخط تانك سولار وخط الجنزير والتروس وخط الفانوس والأجزاء البلاستك وخط الشاسيهات وخط تجميع.

وتبلغ إجمالي واردات المشروع 100 مليون دولار، وينتج 500 ألف محرك سنويا، وتحقق انتاجيته خفضًا في معدلات الاستيراد بقيمة تصل لـ56 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع حوا 330 مليون جنيه.

ويساهم وجود مبادرة حياة كريمة علي إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية و تسعي لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك .

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه .

وتهدف المبادرة إلي التخفيف عن كاهل المواطنون في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم اليومية .