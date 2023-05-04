الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم إمام: أولوية الحوار الوطنى الآن يجب أن تكون لصالح الطبقة المتوسطة

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن مشهد اليوم في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يشابه إعادة الترميم التي حدثت للتحالف في ٣٠ يونيو، حيث اجتمع الشعب بكل أطيافه لصالح الوطن.

ملامح الحوار الوطني 

وأكد عبد المنعم إمام، خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن الهدف من الحوار الوطني الخروج بمخرجات تليق بالدولة المصرية والمواطن في المستقبل. 

الجلسات النقاشية 

وأضاف في حديثه، أن الحوار الوطني بمثابة حوار ممتد للوصول للتوافقات من أجل المستقبل للوصول إلى التشريعات والقوانين التي يكون غرضها تدعيم ملامح الجمهورية المدنية الديمقراطية، لذا الحوار الوطني هو ترتيب لأولويات العمل الوطني من خلال ثلاث محاور أساسية وهم المحور السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي. 

وتابع: "حزب العدل حزب إصلاحي ويرى أنه كان هناك الكثير من الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها الحكومات السابقة، لذا أولوية الحوار الوطني الآن يجب أن تكون لصالح الطبقة المتوسطة، وبالتالي هناك اهتمام كبير بالجانب الاقتصادي في الجلسات النقاشية للحوار الوطني".

عبد المنعم إمام الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني اكسترا نيوز رئيس حزب العدل

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