تاريخ السوبر المصري (2).. المقاولون يحقق لقبه الوحيد والأهلي يبدأ عصر السيطرة

حقّق الأهلي ألقابه في السوبر المصري عندما هزم غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح 3-1 في مباراة السوبرالثالثة التي أقيمت في 28 أغسطس 2003 باستاد الكلية الحربية وأدارها الحكم الفرنسي آلان سارس وانتهت بالتعادل السلبي.

مثّل الأهلي: عصام الحضري وهادي خشبة ووائل جمعة وشادي محمد ورامي سعيد ومحمد عمارة ومحمد شوقي وإبراهيم سعيد " وائل رياض ق 46 "وجيلبرتو وخالد بيبو " أحمد بلال "ق 46" ومحمد فضل "ياسر رضوان ق 77".

مثل الزمالك: عبد الواحد السيد وإبراهيم حسن وبشير التابعي ووائل القباني وطارق السيد وحازم إمام " سامح يوسف ق 60 " وتامر عبد الحميد والمعتز إينو "محمد صديق ق 70" وطارق السعيد وعبد الحليم علي "أحمد صالح ق 46" وحسام حسن.

المقاولون يحقق لقبه الوحيد

في العاشر من سبتمبر 2004 أصبح المقاولون أول وآخر فريق حتى الآن، يفوز بكأس السوبر المصري وهو يلعب في الدرجة الثانية بعد فوزه على الزمالك 4-2 في مباراة السوبر الرابعة التي أقيمت بملعب الكلية الحربية وأدارها الحكم رضا البلتاجي الذي قام بطرد المعتز إينو لاعب الزمالك في الدقيقة 61 وتامر عادل لاعب المقاولون في الدقيقة 71 وسجل تامر عادل (هدفين) وطلعت محرم و أيمن زين أهداف المقاولون في الدقائق 9 و22 و63 و70 بينما سجل مدحت عبد الهادي هدفي الزمالك في الدقيقتين 17 و41 .

مثل المقاولون: محمد العقباوي وأحمد حسام ومحمد الغنام وخالد نبيل ومحمد عودة وكريم ريان وأحمد الأبو "صبري سليم ق 75" وأيمن زين وطلعت محرم "كريم عبد الرازق ق 80" وتامر عادل وإسلام شكري "محمد باو ق 52".

مثّل الزمالك: عبد الواحد السيد وعامر صبري "محمود محمود ق 40" ووائل القباني ومحمد صديق "محمد أبو العلا ق 90" ومدحت عبد الهادي وطارق السيد وحازم إمام "سامح يوسف ق 75" والمعتز إينو وطارق السعيد وجمال حمزة وعبد الحليم علي.

كابتن المقاولون محمد عودة مع كأس السوبر 2004

الأهلي يعلن بدء عصر السيادة

أعلنت مباراة السوبر الخامسة التي أقيمت يوم 27 يوليو 2005 بين الأهلي وإنبي عن بدء سيطرة المارد الأحمر وأدار المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون الحكم عصام عبد الفتاح الذي قام بطرد محمد يونس مدافع انبي في الدقيقة 118 وانتهت بفوز الأهلي بهدف سجله وائل جمعة في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي وأهدر عماد مهاجم الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 72.

مثل الأهلي: عصام الحضري وعماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد وإسلام الشاطر " وائل رياض ق 75 " وجيلبرتو " شادي محمد ق 106 " وحسن مصطفى ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة " محمد بركات ق 60 " وفلافيو وعماد متعب .

مثل انبي: مصطفى كمال وعمرو عبده وعمرو فهيم ومحمد يونس وأيمن سعيد وأسامة حسن وغزالي محمد " حمادة شنح ق 58 " وسمير صبري ومحمد ثابت صاروخ " رضا شحاتة ق 62 " وعمرو زكي ومجدي عبد العاطي " عبد الحميد حسن ق 98".