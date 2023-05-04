الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يحذر من استغلال المواطنين عقب زيادة تعريفة الركوب

مواقف شمال سيناء
مواقف شمال سيناء

تابع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انتظام العمل في مواقف السيارات مستوي المحافظة، بعد تحريك أسعار السولار، إذ وجه المحافظ بقيام إدارة مرور شمال سيناء وإدارات المواقف بالمرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات على سيارات الركوب.

كما وجه المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قائدي السيارات بزيادة التعريفة.

وشدد المحافظ على استقبال شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المحافظة أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارات المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو مكتب خدمة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد الممارسات غير القانونية.

كما تابع محافظ شمال سيناء انتظام العمل في محطات الوقود على مستوى المحافظة، بعد تحريك أسعار السولار، مؤكدا التزام محطات الوقود بشمال سيناء بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر السولار

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية علي محطات الوقود بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبها قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إنه قد بدأ تفعيل السعر الجديد للسولار اعتبارًا من اليوم الخميس وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرة إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة وأنه لا توجد مخالفات حتى الآن.

شمال سيناء مواقف السيارات أسعار ركاب مواصلات

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