الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التعريفة الجديدة للأجرة في الوادي الجديد

السرفيس
السرفيس

قررت اللجنة العليا للإشراف العام على سيارات الأجرة بمحافظة الوادى الجديد، رفع تعريفة الركوب بين سيارات الأجرة على خطوط السير بين المدن المختلفة بالمحافظة وتوابعها، وبين المراكز الإدارية وبعضها وبين مدن الوادى الجديد والمدن المختلفة بالمحافظات بنسبة زيادة 10%.


وأعلن السيد معتمد عبد المعتصم المدير التنفيذى لموقف سيارات الأجرة بالمحافظة عقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتم عمل ملصقات بالأسعار الجديدة ووضعها على السيارات ومواقف الأجرة، وتم عمل بانورات للإعلان عن الأسعار الجديدة، ويوجد تنسيق حاليا مع رجال الأمن والمرور فى جميع خطوط السير.


وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على اعتماد أسعار تعريفة الأجرة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار، مؤكداً على العمل بها منذ صباح اليوم ومتابعة مواقف السيارات بالمراكز الخمس لعدم رفع الأجرة لأي خطوط سير عن المحدد لها والمعتمد بالكشوف الرسمية.

ووجه المحافظ تكثيف الرقابة على كافة مواقف السيارات من إدارة المواقف ومباحث المرور ومتابعة السائقين لعدم رفع الاجرة عن المقرر ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، موجها إدارة المواقف الخمس بتعليق لوحة مكتوب عليها أسعار التعريفة الجديدة لمعرفة المواطنين بها.

والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ، قررت أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الثاني من عام 2023، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الخميس 4 مايو الجاري


وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

اللجنة العليا للإشراف العام سيارات الأجرة محافظة الوادي الجديد رفع تعريفة الركوب خطوط السير بنسبة زيادة 10 الأسعار الجديدة

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