الخميس 04 مايو 2023
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سياسي

بـعد وصولها إلى 42% بين الحوادث الأخرى

تحرك برلمانى عاجل لتغليظ عقوبة تجاوز السرعة للنقل الثقيل

حوادث النقل الثقيل
حوادث النقل الثقيل

تقدمت النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، لإعادة النظر في ضوابط سير النقل الثقيل بالمحافظات.

واستندت النائبة في إحاطتها إلى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف أن 42% من حوادث الطرق التي تشهدها مصر بسبب سيارات النقل الثقيل بكافة أنواعها "خفيف- متوسط- ثقيل- مقطورة"، فمن إجمالي 8480 حادث سيارة خلال عام 2021، تسببت سيارات النقل الثقيل في 5647، حادثا، ومنذ ساعات نستيقظ على حادث مأساوي شهده طريق "الخارجة- أسيوط"، الذي أسفر عن وفاة 1 راكب وإصابة 29 آخرين، وهو ليس الأول ولن يكون الأخير طالمًا لم نُعِد النظر في ضوابط سير سيارات النقل الثقيل، للحد من تكرار هذه الحوادث.

واعتبرت «الهلالي» سيارات النقل الثقيل بكل أنواعها بمثابة كارثة وقنبلة موقوتة على الطرق تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص الأبرياء، والسبب في كثير من الحوادث يكون السرعة الزائدة من جانب سائقي هذا النوع من السيارات.

وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج إلى أن هناك الكثير من الضوابط والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها على سائقي النقل الثقيل للحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، منها مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن، والالتزام بالطرق المخصصة لسير سيارات النقل، والالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساء حتى السادسة صباحًا، وعدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى، والالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل، والالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

وفي ختام إحاطتها طالبت النائبة بتغليظ عقوبة تجاوز السرعة للنقل الثقيل، لأن القانون حدد له إذا تجاوز السرعة لا يحبس، والغرامة 200 جنيه فقط، والتصالح 100 جنيه.

المركزي للتعبئة والإحصاء المستشار حنفي جبالي بطلب احاطة النقل الثقيل رئيس الوزراء حادث سيارة حوادث الطرق طريق الخارجة- أسيوط سيارات النقل سوهاج النائبة رقية عبد العزيز الهلالي

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