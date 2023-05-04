الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز القدس للدراسات: ممارسات الاحتلال تقود لصراع دائم فى المنطقة

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة الوحشية دون مساءلة أو رقيب، يعني أن إسرائيل تدفع إلى ذروة الاشتباك.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقود إلى استمرار دائم للصراع بالمنطقة، موضحًا أن المحتل يتعامل بلغة التنكيل والقتل الممنهج متجاهلًا منطقة التسوية والحوار للالتقاء مع الشعب الفلسطيني.

وواصل: "هذا الطريق الذي تسلكه إسرائيل سيترتب عليه استمرار دائرة القتل وانتشار وتوسع في الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا دخول أطراف أخرى بخلاف الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن القتل والانتقام لن يؤدي إلى نتائج سوى المزيد من الألم والرغبة في رد الفعل.

وكان استشهد ثلاثة فلسطينيين صباح الخميس برصاص جنود إسرائيليين خلال عملية عسكرية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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