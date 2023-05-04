الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تسعى لجمع آخر دفعة تمويل لتفريغ الناقلة صافر قبالة اليمن

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

تسعى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى جمع 29 مليون دولار، هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة متهالكة ترسو قبالة ساحل اليمن، وتجنب كارثة بيئية.

ويحذر مسئولو الأمم المتحدة، منذ سنوات، من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن النفط قد يتسرب من الناقلة «صافر» بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة الناقلة «إكسون فالديز» عام 1989 قبالة ألاسكا.

وتحتاج خطة الأمم المتحدة لتفريغ النفط إلى 129 مليون دولار، تشمل شراء ناقلة كبيرة ارتفع سعرها بسبب الحرب في أوكرانيا. وجمعت المنظمة الدولية حوالي 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.

وقالت الأمم المتحدة إنها تأمل في جمع مبلغ 29 مليون دولار المتبقي خلال فعالية لجمع التبرعات، تشترك في استضافتها بريطانيا وهولندا اليوم الخميس.

واشترت الأمم المتحدة ناقلة النفط «نوتيكا» في مارس، وأبحرت من الصين في أوائل أبريل.

وقالت إنه لا يمكن دفع تكلفة العملية من بيع النفط لأنه لم يتضح بعد من يملكه.

وعلقت الحرب عمليات الصيانة في صافر عام 2015. 

وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير، وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة.

الامم المتحدة النفط ساحل اليمن الناقلة صافر ألاسكا

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

إخماد حريق اندلع فى محل تجارى ببولاق الدكرور

مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات