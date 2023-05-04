"الطب البيطري بالغربية" تتسلم بعض معدات تجهيز الوحدات بمبادرة حياة كريمة

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية تنسيقا فيما بين المديرية والهيئة القومية للإنتاج الحربي باستلام بعض معدات تشغيل الوحدات البيطرية المنشأة ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بالمبادرة الرئاسية، حياة كريمة، بمركز ومدينة زفتى.

وشملت، أفران تعقيم، ترامس حفظ نيتروجين سعة ٢٥- ٣٠ لتر ، أجهزة الكشف عن المعادن داخل جسم الحيوان وماكينات قص شعر الحيوانات.

جاء ذلك فى إطار الاستعداد لتجهيز الوحدات البيطريه المنشأة ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بالمبادرة الرئاسية، حياة كريمة، بمركز ومدينة زفتى وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبرعاية الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية.

وأكد الدكتور حاتم أنور مدير عام المديرية أن المديرية سابقا قد تسلمت العديد من الأثاثات والمعدات أو الألات ضمت المكاتب، المقاعد، ثلاجات، مواتير رش، ترابيزات جراحة، أجهزة سونار، شانونات، مراوح مكتب، الثلاجات، ترولى حامل ادوات ومعدات جراحية وكنب معدني.

وأكد مدير المديرية أنه جارى استكمال توريد المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدات البيطرية بالمجمعات بعد افتتاحها رئاسيا ضمن قرى مركز زفتى والمدرج بمبادرة حياة كريمة المرحله الأولى.