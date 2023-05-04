جمعية "التقدم" تفتتح المعرض الإبداعي لفنون ذوي التوحد "ألوان الحياة"

افتتحت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، المعرض الإبداعى التاسع عشر لفنون ذوي التوحد تحت عنوان "ألوان الحياة"، ويستمر حتى غدا الجمعة ٥ مايو بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة.

ويأتي المعرض ضمن الحملة الـ١٩ "أبريل شهر التوحد" والتي بدأتها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد منذ ٢٠٠٥ مع الشبكة المصرية للتوحد.

بداية الحملة كانت تستهدف التوعية، ومن ٢٠١٣ أصبحت تستهدف التقبل، ومن ٢٠٢٢ استهدفت الحملة تشجيع مشاركة الاشخاص ذوي التوحد في جميع مناحي الحياة، وتنظم الحملة فعاليات تظهر قدرات الأبناء ذوي التوحد، منها ندوة توعوية لأولياء الأمور، وماراثون، ومؤتمر علمي، ومنها معرض الفنون.

ويضم المعرض الإبداعي الـ١٩ لفنون التوحد 44 عملا فنيا مميزا يتنوع ما بين لوحات التصوير بإستخدام الألوان الأكريليك والألوان المائية وألوان القماش، ولوحات باستخدام الموزاييك الزجاجي، وأيضا لوحات بطريقة الكولاج باستخدام الخامات المختلفة مثل قصاصات الورق الملون والقماش والخرز، كما ضم المعرض عملين تشكيليين مجسمين.

وحضر حفل الافتتاح لفيف من الخبراء والجمهور المعنيين بالتوحد إلى جانب الأبناء وأولياء الأمور من الجمعيات المشاركة.