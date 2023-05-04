الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشارك في جلسة الحوار الوطني

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أمس، في أولى جلسات الحوار الوطني، بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وسط حضور مختلف القوى السياسية، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وممثلي المجتمع المدني والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

وقال الدكتور المنشاوي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أولى جلسات الحوار الوطني، تضمنت التأكيد على دور الحوار الوطني في رسم ملامح الجمهورية الجديدة، والسير بخطى ثابتة للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، من خلال صياغة خارطة طريق للوصول إلى مستقبل واعد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرية الاختلاف، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن التنوع في الرؤي والأفكار وقبول الآخر من شأنه تعزيز قوة مخرجات الحوار الوطنية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن كلمة الرئيس السيسي تعكس رغبة حقيقية من القيادة السياسية في الوصول إلى نتائج فعّالة لتحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار المنشاوي، إلى أن انطلاق جلسات الحوار الوطنية حدثًا مهمًا على الساحة السياسية والاجتماعية، حيث يعطى فرصة للحوار بين جميع المشاركين سويًا لإيجاد حلول للتعبير عن آرائهم ورؤاهم حول المسائل المختلفة التي تواجه البلاد.

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