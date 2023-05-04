"الدلتا للسكر" تكرم العاملين بالشركة بمناسبة عيد العمال

كرم الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، عدد من العاملين والقيادات العمالية المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال، في إطار حرص على القيادة السياسية على دعم العاملين في قطاعات الدولة المختلفة ، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكريم القيادات العمالية بالشركات التابعة.

وسلم "أبو اليزيد" العاملين المتميزين شهادات تقدير، مثنيا على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى أداء الأعمال.

وأعرب عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كل العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية، في ظل حرص القيادة السياسية الحالية على دعم العاملين في كافة القطاعات بالدولة وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتكريم القيادات العمالية بالشركات التابعة، مؤكدا أن مصر في حاجة لسواعد أبنائها المخلصين الذين ينتمون لحب هذا الوطن ويسعون إلى استدامة الخير بداخل أراضيه.

ووجه أبواليزيد التحية للعاملين بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل، مؤكدا أن العاملين ظلوا على مدار التاريخ مثال يحتذى بهم لما يقدموه تجاه المجتمع، كما قدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد العمال.

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