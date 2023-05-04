الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

البيض
البيض

شهدت أسعار البيض ارتفاع طفيف اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، حيث ارتفعت كرتونة البيض بمقدار 3 جنيهات في الطبق، وتقدم "الدستور" لمتابعيها في نشرتها على مدار اليوم أسعار البيض اليوم الخميس 4 مايو 2023 في البورصات الرئيسية وفي الشركات.

أسعار البيض اليوم الخميس في البورصة الرئيسية

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس في البورصة الرئيسية  لتسجل 103 جنيهات، مقابل أسعار أمس الأربعاء 100 جنيه للطبق.

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس في البورصة الرئيسية  لتسجل 103 جنيهات، مقابل أسعار أمس الأربعاء 100 جنيه للطبق.

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس في البورصة الرئيسية  لتسجل 97 جنيها، مقابل أسعارأمس الأربعاء 94 جنيها للطبق.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 3/5/2023

أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 1 مايو 2023

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أسعار البيض في البورصة الرئيسية اليوم الخميس 27 أبريل 2023

أسعار البيض في الشركات اليوم الخميس 4 مايو 2023 

 سعر كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة أكتوبر 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة الصالحية  100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة أسيوط للاستثمار  101.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة البنا جروب 100.75 جنيها .

سعر كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية  100 جنيه.

 سعر كرتونة البيض في شركة رشاد حمزة  100.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة كمشيش ( بيض البني ) 100جنيه.

 سعر كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري 98 جنيها.

أسعار البيض اليوم الخميس أسعار كرتونة البيض الأبيض أسعار البيض في الشركات كرتونة البيض كرتونة البيض في شركة أسيوط للإستثمار

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