أسعار البيض اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

شهدت أسعار البيض ارتفاع طفيف اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، حيث ارتفعت كرتونة البيض بمقدار 3 جنيهات في الطبق، وتقدم "الدستور" لمتابعيها في نشرتها على مدار اليوم أسعار البيض اليوم الخميس 4 مايو 2023 في البورصات الرئيسية وفي الشركات.

أسعار البيض اليوم الخميس في البورصة الرئيسية

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس في البورصة الرئيسية لتسجل 103 جنيهات، مقابل أسعار أمس الأربعاء 100 جنيه للطبق.

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس في البورصة الرئيسية لتسجل 103 جنيهات، مقابل أسعار أمس الأربعاء 100 جنيه للطبق.

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس في البورصة الرئيسية لتسجل 97 جنيها، مقابل أسعارأمس الأربعاء 94 جنيها للطبق.

أسعار البيض في الشركات اليوم الخميس 4 مايو 2023

سعر كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة أكتوبر 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة الصالحية 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة أسيوط للاستثمار 101.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة البنا جروب 100.75 جنيها .

سعر كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة رشاد حمزة 100.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة كمشيش ( بيض البني ) 100جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون 100 جنيه.

سعر كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري 98 جنيها.