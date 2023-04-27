نائب محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض بايتاي البارود (صور)

قامت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وخلال جولتها اليوم بمركز ومدينة إيتاي البارود بتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور شعبان أبو علفه مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، والمهندس محمد النجار مدير المحطة.

وتفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عدد من عنابر إنتاج البيض والتربية، بمحطة الزهور بمنطقة ايتاى البارود وتابعت مرحلة الإنتاج ومرحلة الجمع، كما قامت بتفقد ثلاجة التخزين وصوامع الأعلاف المغذية للعنابر، والمنطقة الإدارية بالمحطة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المحطة مقامة علي مساحة ١١ فدان وتضم ٣ عنابر بطاقة استيعابية ١٠٠ ألف طائرة تضم مختلف السلالات High 6 - High Line - ISA Brown كما تقوم المحطة بإنتاج البيض الأبيض والأحمر أنواع "السوبر - المحسن - العادي" وتقوم المحطة بإنتاج ١٢٠٠ طبق بيض اليوم بإجمالي ١٥ مليون بيضة فى السنة تقريبا.

كما أكدت أهمية الثروة الداجنة كأحد العناصر الرئيسية فى منظومة الأمن الغذائى إلي جانب الثروة الحيوانية والسمكية والسلع الإستراتيجية، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تشارك بنصيب كبير من اللحوم البيضاء بما يعادل ٥٠٪ من إنتاج الجمهورية.

وأشارت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلي ضرورة الحفاظ علي إنتاجية المحطة والاستمرار فى تطوير قدراتها البشرية والإدارية والفنية وزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين والسوق المحلى من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، مع الإلتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين.