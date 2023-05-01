الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 1 مايو 2023

كرتونة البيض
كرتونة البيض

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار في أسعارها، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 1 مايو2023، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار تشهد أستقرار تام وذلك نتيجة إل يزيادة المعروض في الأسواق.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار البيض في الأسواق وفي الشركات اليوم الأثنين 1 مايو .

أسعار البيض اليوم الأثنين في البورصة الرئيسية

استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الأثنين109  جنيه في البورصة الرئيسية، وتباع في المحلات التجارية بسعر 112 جنيها للكرتونة.

استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الأثنين  108 جنيه في البورصة الرئيسية، وتباع في المحلات التجارية بسعر 113 جنيها للكرتونة.

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الأثنين  93 جنيه في البورصة الرئيسية،  وتباع في المحلات التجارية بسعر 105 جنيها للكرتونة.

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أسعار البيض في البورصة الرئيسية اليوم الخميس 27 أبريل 2023

أسعار البيض في بورصات الشركات اليوم الأثنين

بلغ سعركرتونة البيض الأبيض في شركة أسيوط اسيوط للإستثمار 101.50 جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في شركة  شوشة المنيا 100.75 جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض شوشة المنيا  100.75  جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأحمر في شركة الزراعي الرئيسية  100 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأبيض في شركة  الزراعي الرئيسية  100 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأبيض في شركة   البنا جروب  100.75 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأحمر في شركة الصالحية ( البني ) 100 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأحمر في شركة أكتوبر 100 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأبيض في شركة  رشاد حمزه 100.75 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأحمرفي شركة كمشيش 100 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأحمر الصحراوي وبسيون  100 جنيها للكرتونة.

بلغ سعركرتونة البيض الأحمر أحمد الجوهري 93 جنيها للكرتونة.

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