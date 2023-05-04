وقائع الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تتصدر اهتمامات الصحف

حازت وقائع الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى التى انطلقت بمشاركة واسعة من جميع طوائف الشعب المصرى، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، التى أبرزت أيضا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيمانه الراسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى جميع المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول.

وتابعت الصحف وقائع لقاء الرئيس السيسى أمس مع وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى برئاسة كيفن مكارثى، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة والأمن السيبرانى والبنية التحتية والموارد الطبيعية، والاعتمادات، بمشاركة رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ووزير الخارجية سامح شكرى.

وسلطت الصحف الضوء على اللقاء الذى أجرى الرئيس السيسى مع الفريق الركن محسن الداعرى، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسفير اليمن بالقاهرة.

وركزت الصحف على نبأ تسلم مصر - فى وقت لاحق اليوم - الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبى للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى دورته الحادية والعشرين، وذلك للمرة الأولى، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى، والذى سيعقد بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، وتشارلز فريز مسئول الاتحاد الأوروبى.

كما تابعت الصحف نشاط الحكومة، فى ضوء الاجتماع الذى ترأسه، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للحكومة الأسبوعى أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن أنه خلال أيام سيجرى تنظيم مؤتمر صحفى عالمى لشرح محددات الموقف الاقتصادى والرد على التساؤلات المطروحة على الساحة.

عربيا، اهتمت صحف القاهرة برصد حالة الهدوء الحذر التى تخيم على قطاع غزة، بعد ليلة من القصف المتبادل بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية على إثر استشهاد الأسير خضر عدنان أمس فى السجون الإسرائيلية.

وفى التفاصيل، أوردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصرى اليوم) وقائع كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، والتى كانت مسجلة، حيث أكد الرئيس أن دعوته إلى الحوار الوطنى، التى أطلقها فى إفطار الأسرة المصرية، تأتى من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى جميع المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء.

وأبرزت الصحف تشديد الرئيس السيسى على أن تعاظم التحديات التى تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة قد عززت من إرادتها على ضرورة الحوار، معربا عن تطلعه لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا، ويحتوى جميع الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا على جميع المستويات.

ونقلت الصحف قول الرئيس إنه على مدى عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطنى، فقد تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا: "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وحجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعززان بقوة من كفاءة المخرجات التى انتظرها من أطراف الحوار، المتنوع الجامع لكل مكونات المجتمع المصرى".

كما تابعت صحف القاهرة، وقائع الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، التى انطلقت أمس بقاعة المؤتمرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع، حيث بدأت فعاليات انطلاق الجلسة الافتتاحية بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وذكرت الصحف أن المشاركين فى الجلسة هم: أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، وممثلو جميع فئات المجتمع المصرى، ليجتمعون على طاولة واحدة من أجل رسم ملامح الجمهورية الجديدة وإيجاد مساحة مشتركة للوصول إلى مخرجات واضحة لجميع المشكلات التى يعانى منها الوطن.

ونشرت الصحيفة تأكيد إدارة الحوار الوطنى، أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقت العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وفى شأن رئاسى ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) وقائع لقاء الرئيس السيسى أمس مع وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى برئاسة كيفن مكارثى، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة والأمن السيبرانى والبنية التحتية والموارد الطبيعية، والاعتمادات، بمشاركة رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ووزير الخارجية سامح شكرى.

وسلطت الصحفية - فى صدر صفحتها الأولى الذى جاء تحت عنوان عريض (القاهرة ــ واشنطن.. شراكة استراتيجية عميقة وممتدة وتعاون وثيق) - الضوء على تأكيد الرئيس السيسى، على الأهمية التى توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكى فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة التى خلفت أزمات فى الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرها السلبى العديد من دول العالم.

ونقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسى أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة؛ بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، مؤكداً بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسى السلمى فى السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.

وفى شأن رئاسى آخر، ركزت صحفية (الأهرام) على تأكيد الرئيس السيسى - خلال لقائه أمس الفريق الركن محسن الداعرى، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسفير اليمن بالقاهرة - دعم مصر الأخوى الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسى للأزمة؛ بما يحقق مصالح الشعب اليمنى الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز التحديات، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع فى مسار التنمية.

ونسبت الصحفية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى القول إن وزير الدفاع اليمنى أكد - من جانبه - التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معربا عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، فى إطار دور مصر المحورى لدفع التضامن والتكامل العربى.

وفى سياق دور مصر فى مكافحة الإرهاب، على المستوى الدولى، أبرزت صحيفة (الشروق) نبأ تسلم مصر، اليوم، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، فى دورته الحادية والعشرين، وذلك للمرة الأولى، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى، والذى سيعقد بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، وتشارلز فريز مسئول الاتحاد الأوروبى.

ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الوزير مفوض محمد فؤاد القول - خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس، مع مديرة إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الخدمة الخارجية بمفوضية الاتحاد الأوروبى نادية كوستانتينى - إن مصر تنظم للمرة الأولى اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى والذى ينطلق غدا بالقاهرة فى دورته الـ 21.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع يتواكب مع تسلم مصر اليوم، الرئاسة المشتركة للمنتدى من دولة المغرب فيما تسلم الاتحاد الأوروبى فى شهر سبتمبر الماضى، الرئاسة المشتركة من كندا

وفيما يتعلق بنشاط الحكومة، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد ـ خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة - أنه خلال أيام سيجرى تنظيم مؤتمر صحفى عالمى لشرح محددات الموقف الاقتصادى والرد على التساؤلات المطروحة على الساحة.

واضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق - خلال اجتماعه - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتصدى لعدد من الجرائم المستحدثة تم رصدها، منها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسى، والتنمر، سواء كان ارتكاب تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وأشارت الصحيفة أن المجلس وافق - أيضا - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، تضمن إضافة مادة جديدة تمنح المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس وافق كذلك على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من الشركات العالمية، كما وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الرابعة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمى ومصر الرقمية لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة فى توصيل المقرات الحكومية بالبنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية.

ونشرت الصحيفة موافقة مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - على إقامة 56 مشروعا فى 13 محافظة، فى إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التى يتقدم بها المحافظون، واعتمد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل بعدد 50 منازعة، كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك النرويجية لبدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائى من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ نحو 3 جيجاوات.

وفى الشأنين الاقتصادى والصحى، أوردت صحيفة (المصرى اليوم) أن مؤشرات الأداء المالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل أكدت امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز 69,5 مليار جنيه منذ بدء المنظومة فى 2018 حتى نهاية فبراير الماضى، متضمنة عوائد استثمار بنحو 16,5 مليار جنيه.

عربيا، تابعت صحيفة (الأهرام) - فى صفحتها الأولى - الأوضاع فى قطاع غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية على إثر استشهاد الأسير خضر عدنان أمس فى السجون الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن هدوءا حذرا يسود القطاع، ونقلت عن مصادر فلسطينية القول إن العدوان الإسرائيلى على غزة أمس الأول أسفر عن استشهاد فلسطينى وإصابة خمسة آخرين.

وأفادت بأن جيش الاحتلال كان قد شن الليلة قبل الماضية، سلسلة غارات استهدفت مواقع ومجمعات ومصالح لحركة حماس فى قطاع غزة بما فيها نفق أرضى ومجمع عسكرى للتدريب ومستودع أسلحة.

وفى الوقت الذى كشف فيه مصدر فى المقاومة الفلسطينية أمس - وفق الصحيفة - عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى، متزامن ومشروط بالتزام الطرفين، نفى مسئولون إسرائيليون وجود وقف إطلاق نار مقابل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، موضحين أنه من السابق لأوانه القول إن الجولة القتالية قد انتهت، وأن إسرائيل لم تلتزم بتحرير جثمان الشهيد خضر عدنان. وأعلن جيش الاحتلال أنه فى ختام تقييم الوضع، تقرر العودة إلى حالة روتين طبيعية فى الجبهة الداخلية على أثر التصعيد فى غزة.