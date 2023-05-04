الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يصل هولندا فى زيارة مفاجئة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا في زيارة مفاجئة يتعين عليه خلالها زيارة المحكمة الجنائية الدولية، ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام - سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي". 

ووفقًا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًا، وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس  الماضي. 

ونشرت الوكالة صورًا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابًا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية. 

ومن المقرر عقد اجتماع مع نواب هولنديين إضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب ما نقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها. 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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