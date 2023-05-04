اليوم.. المقاولون يسعى للعودة للانتصارات على حساب البنك الأهلي

يحل البنك الأهلي ضيفًا على فريق المقاولون العرب، في السابعة من مساء اليوم الخميس، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز.

فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات، وهو ملك التعادلات في الدوري وتعادل 12 مرة بالتساوي مع المصري وسيراميكا كليوباترا، وخسر 6 مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وغابت عنه الانتصارات منذ فوزه على غزل المحلة يوم 10 فبراير الماضي، وجمع خمس نقاط فقط من آخر 9 مباريات ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 39.

شوقي غريب أكد للاعبيه أنه لن يسمح بمواصلة النتائج السلبية، ولن يقبل نتيجة سوى الفوز حتى لايبتعد الفريق عن المنافسة على المركز الرابع.

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات و9 تعادلات و13 هزيمة وسجل 26 هدفا واهتزت شباكه 34 مرة، ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها 7 نقاط بالفوز على طلائع الجيش وحرس الحدود والتعادل مع المصري، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 وتخطي الداخلية والإسماعيلي والوصول للمركز الرابع عشر.

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبو جبل وأحمد صبحي ومحمود الجزار وأحمد ياسين و سعيدو سيمبوري وأمير مدحت وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب ومحمد فتحي ومحمود سيد وإسلام جابر ومحمد هلال وحمدي علاء وأحمد ياسر وأحمد سعيد وموسى دياوارا ومحمود قاعود وكريم بامبو وأسامة فيصل وباسم مرسي.

وشهدت القائمة غياب كل من رزاق سيسيه ومحمود الزنفلي وأسامة إبراهيم ومحمد بسيوني بسبب الإصابة.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده نور سعيد وعماد فرج، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمود دسوقي حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.