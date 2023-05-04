الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفنلندى يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رئيس فنلندا سولي
رئيس فنلندا سولي نينيستو

قال رئيس فنلندا سولي نينيستو، الأربعاء، إن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وتقوم بالفعل بإعداد حزمة المساعدات العسكرية الخامسة عشرة.


وأضاف نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سندعمكم وسنواصل دعمكم.. الحزمة الخامسة عشر قيد الإعداد الآن، وأنا متأكد من أن الحزمة التالية هي السادسة عشرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.


ووصل الرئيس الأوكراني إلى فنلندا في زيارة رسمية، اليوم، حيث سيشارك في قمة الشمال وأوكرانيا.

 


وعلى هامش القمة، سيلتقي زيلينسكي برؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد.


وقدمت فنلندا بالفعل مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون يورو.

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