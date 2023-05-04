الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يسقط فى فخ التعادل مع كريمونيسى بالدورى الإيطالى

ميلان
ميلان

سقط فريق إي سي ميلان في فخ التعادل مع كريمونيسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وسجل ميلان هدفا في الدقيقة 13 عن طريق سالماكرز، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتمكن فريق كريمونيسي من مباغتة ميلان في الدقيقة 77 بتسجيل هدف التقدم عن طريق ديفيد أوكيريكي، بينما تمكن جونيور ميسياس من تسجيل التعادل لصالح ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

واحتل ميلان المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما جاء كريمونيسي في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

ميلان كريمونيسي الدورى الايطالى جونيور ميسياس

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