ميلان يسقط فى فخ التعادل مع كريمونيسى بالدورى الإيطالى

سقط فريق إي سي ميلان في فخ التعادل مع كريمونيسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وسجل ميلان هدفا في الدقيقة 13 عن طريق سالماكرز، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتمكن فريق كريمونيسي من مباغتة ميلان في الدقيقة 77 بتسجيل هدف التقدم عن طريق ديفيد أوكيريكي، بينما تمكن جونيور ميسياس من تسجيل التعادل لصالح ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

واحتل ميلان المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما جاء كريمونيسي في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.