الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تزيل الحواجز الحديدية بشارع متفرع من صلاح سالم بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أزالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حواجز وضعها أشخاص لمنع وقوف السيارات بالقاهرة، بعدما نشر تعليق مدعوم بصور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيام بعض المواطنين بوضع حواجز حديدية وإطارات السيارات التالفة، لمنع وقوف السيارات بشارع محمد سعيد الحلواني المتفرع من شارع صلاح سالم بالقاهرة. 

ووجهت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة استهدفت المنطقة محل الشكوى، وتم رفع جميع الحواجز بنهر الطريق، والتنبيه على سكان المنطقة بعدم وضع أي حواجز مجددًا لحجز أماكن لانتظار السيارات بدون ترخيص.

القاهرة حواجز وقوف السيارات صور فيس بوك

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