الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" في دار "هن"

رواية خبز على طاولة
رواية خبز على طاولة الخال ميلاد

تنظم دار هن للنشر والتوزيع، مناقشة لمناقشة رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للروائي "محمد النعاس"، في مقر الدار بالمعادي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، في تمام الساعة 7 مساءً.

وتناقش الرواية الناقدة الأدبية دكتورة ناهد راحيل، "مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بكلية الألسن، بجامعة عين شمس"، كما تدير النقاش هند سالم، مديرة دار هن للنشر والتوزيع.

خبز على طاولة الخال ميلاد

 وهي رواية من تأليف الكاتب "محمد النعاس"، والذي فاز بجائزة البوكر لعام 2022، وتدور أحداث الرواية في مُجتمع قريته المُنغلق، حول شخص يدعى ميلاد الأسطى، الذي عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب.

ويعيش ميلاد، أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خص المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت، وهكذا يقلبان الأدوار الاجتماعية، فيظل ميلاد مُغيباً على حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه بما يحدث حوله، وتتناول الرواية تعريفات مجتمع القرية المختلفة للرجولة، لكنها، تحتفظ بتعريف واحد للرجل الضد أو "اللارجل" الذي يكون ميلاد الأسطى رمزاً له.

كما تُدين الرواية، القوالب النمطية الجاهزة التي تحصر وظائف كل من المرأة والرجل في أطر مُحددة إذا تخطاها أحدهما تخطى الحد الذي سُطر له.

الروائي حمد النعاس

هو كاتب ليبي، كتب العديد من المقالات ونُشرت له الكثير من القصص والنصوص عدة مواقع ثقافية، ولديه مجموعة قصصية بعنوان "دم أزرق" من إصدار النّعاس وشركاءه للنشر عام 2019، ورواية "خبز على طاولة الخال ميلاد"، من إصدار دار رشم للنشر والتوزيع، عام 2021.

الكاتب محمد النعاس المقالات جائزة البوكر خبز على طاولة الخال ميلاد دار هن للنشر والتوزيع

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