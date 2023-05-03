الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الشباب الأسبق: ملف الأسرة والتماسك المجتمعى ستكون له الأهمية فى الحوار الوطنى

المهندس خالد عبدالعزيز
المهندس خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يتضمن 6 لجان، وهي "التعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية وقضية السكان والتماسك المجتمعي والشباب".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "تركنا كل مقرر للجنة مع المقرر المساعد بأن يقترحوا الموضوعات محل المناقشة، ودورنا يتعلق بتلخيص ما يقولونه ووضعناه في ورق وإرساله لمجلس الأمناء للاطلاع عليه".

وتابع: "ما رأيته من جلسات المناقشات بأن المقترحات بشأن قضايا الأسرة والزيادة السكانية كانت كثيرة للغاية، حيث كانت هناك مشكلات مثارة للخطابات التي أرسلت لإدارة الحوار، وكلها كانت تمس الأسرة المصرية".

وأوضح أن قضايا الأسرة والزيادة السكانية مهيأ لها الرأي العام للغاية ولديه فكرة واسعة عن معظم المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ما يسهل عرضها.

وأكد أن المتغيرات التي حدثت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بسبب فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كانت تستدعي الاستعانة والاستنارة برأي عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والسياسيين والقوى الوطنية المختلفة، وكانت من هنا دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خاصة أن مصر تمر بظروف استثنائية تستلزم وجود هذا الحوار.

 

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