الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: كاميرات مراقبة داخل اللجان للكشف عن "الغشاشين" وضبطهم فورًا

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب الممتحنين في امتحانات الثانوية العامة 2023، قائلًا: "أنا قبل ما أكون وزير أنا أب، لذا سيكون هناك شفافية عالية وتكافؤ فرص في الامتحانات هذا العام".

وأوضح الوزير، أن هناك كاميرات مراقبة داخل اللجان للكشف عن" الغشاشين"، وضبطهم فورًا.

وأكد الوزير، أن حيازة الهاتف المحمول جريمة، قائلا: حيازته مغلق جريمة يفقد الطالب سنة كاملة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد عن كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقد الآن، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة، أنه سيكون هناك فيديو توضيحي لحل الأسئلة للطلاب قبل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

الاستفسارات الخاصة استفسارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 الثانوي التربية والتعليم والتعليم التربية و التعليم الهاتف المحمول

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