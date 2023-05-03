منسق مبادرة المشروعات الخضراء: الدورة الثانية تحظى باهتمام متزايد من أصحاب المشروعات المختلفة

أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية أن الدورة الثانية من المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومواجهة مشكلات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته محافظة القاهرة اليوم بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية وشرح آليات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفي بداية كلمته بالمؤتمر ثمن السفير هشام بدر جهود محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال؛ المبذولة خلال الدورة الأولى من المبادرة ونجاحها في تحقيق الهدف الرئيس منها وهو نشر التوعية بأهمية التعامل مع قضايا التغير المناخي، مؤكدًا أن محافظة القاهرة قادت حملة كبرى غير مسبوقة بين باقي المحافظات للتعريف بالمبادرة وتحريك الوعي بها.

وأوضح السفير هشام بدر أن اللقاء يأتي في إطار جلسات التوعية بآليات الترشح التي تحرص إدارة المبادرة على عقدها بجميع المحافظات قبل غلق باب الترشح للدورة الثانية بنهاية مايو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

وأكد بدر أن المبادرة تقدم حلولًا عملية لمشكلات تغير المناخ من خلال المشروعات المشاركة والتي تمثل كل المحافظات وتشمل كل الفئات، موضحًا أن محافظة القاهرة كانت من المحافظات التي قدمت أكبر عدد من المشروعات في الدورة الأولى من المبادرة، داعيًا باقي محافظات الجمهورية للدخول في دائرة المنافسة والمشاركة بقوة في الدورة الحالية.

وأشار المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن المبادرة قدمت أول قاعدة بيانات للمشروعات الذكية والخضراء، وهو ما يساعد المستثمرين والمؤسسات المختلفة للوصول إلى تلك المشروعات ودعمها، لافتًا إلى تبني البنك الأوروبي لعدد 6 مشروعات من المشروعات بالدورة الأولى للمبادرة، ودعم البنك الدولي لمشروعين، بالإضافة إلى دعم منظمة الفاو لمشروعين آخرين، والأمم المتحدة لعدد 3 مشروعات، فضلا عن المشروعات التي تدعمها البنوك المصرية والشركات المختلفة، وهو ما يؤكد أهمية خلق شراكات محلية ووطنية ودولية.

من جانبه أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن المؤتمر يأتي استكمالاً لجهـود الدولة ومحافظة القاهرة في التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي كان لمحافظة القاهرة الريادة في التعامل معها خلال الدورة الأولى، حيث بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة على أرض محافظة القاهرة 949 مشروع في كافة الفئات المستهدفة، وتم تكريم الفائزين منهم، وفاز من القاهرة على مستوى الجمهورية مشروعين أحدهما مشروع الخردة باب رزق وهو من المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والثاني المشروع السفير للمحافظة وهو مشروع تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والمقدم من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأكد محافظ القاهرة دعم محافظة القاهرة لكل من يشارك في هذه المبادرة الرائدة بمشروع أخضر وذكي من أجل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي، وتستهدف المحافظة من المشاركة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم تلك المبادرة، ودعا جميع الجهات التنفيذية، والأفراد للتكاتف والعمل الجاد من اجل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمل على ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وأكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دور المحافظات في زيادة الوعي بأهداف المبادرة والغرض منها، مشددًا على فكرة الشمول والتوافق والشراكة بين كل فئات المجتمع لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى استعداد المجتمع الدولي لدعم المشروعات الرائدة التي تقدم حلولا عملية لمشكلات البيئة وتغير المناخ، لذا فإن من الأهداف الرئيسية للمبادرة هو توطين أهداف التنمية المستدامة بكل المحافظات.