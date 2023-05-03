وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة: حيازة الهاتف المحمول جريمة تفقدك سنة كاملة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك آليات لمكافحة الغش الإلكتروني داخل امتحانات الثانوية العامة.

وحذر الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للثانوية العامة، من حيازة الهاتف المحمول واصطحابه داخل اللجان الامتحانية.

وأكد الوزير أن حيازة الهاتف المحمول جريمة، قائلًا: "حيازته مغلقا جريمة تفقد الطالب سنة كاملة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد عن كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقود الآن، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة، أنه سيكون هناك فيديو توضيحي لحل الأسئلة للطلاب قبل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.