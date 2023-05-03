الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: فيديو توضيحي لإجابة طلاب الثانوية على امتحان البابل شيت

رضا حجازي
رضا حجازي

قال د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة بطريقة مركزية في المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر .

أوضح وزير التعليم أنه سيتم بث فيديو توضيحي لاجابة طلاب الثانوية العامة علي امتحان البابل شيت ، لافتا الي ان خانة رقم الجلوس ستكون 7 خانات مثل كتابة الرقم القومي، وهذا الامر تم تداركه لاول مرة هذا العام.

لفت وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، إلى أن اللجنة المسؤلة عن مراجعة امتحانات الثانوية العامة سيتم مراجعتها من قبل خبراء وهيئة لمراجعة الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات، حتي يتم محاسبة من يخطيء، قائلاً:"مش هحاسب بنك الاسئلة، هحاسب مسؤلين عن الامتحان".

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