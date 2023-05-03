الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مصنع قطن بالقليوبية

حريق مخزن ومصنع تصنيع
حريق مخزن ومصنع تصنيع قطن

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مخزن ومصنع لتصنيع القطن في قرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيطرت على الحريق، وتبين وجود مصاب واحد جرى نقله للمستشفى وجاري تبريد مكان الحريق وتقدير الخسائر.
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن حالة المصاب وتشكيل لجنة لمعاينة المصنع وتقدير الخسائر وفحص التراخيص وتوافر مهمات الأمن والسلامة واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق في مصنع لتصنيع القطن بمنطقة قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر .

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق ومنعه امتداده إلى الأماكن المجاورة.
وتبين من فحص الحريق أن مكان الواقعة في مصنع يقع بنطاق قرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية وتم السيطرة على الموقف وتبين وجود مصاب واحد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وسيطرت أجهزة الحماية المدنية على الموقف وجاري تبريد المكان واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه .

الحماية المدنية الدفع بسيارات الإطفاء القناطر الخيرية السيطرة علي حريق مديرية أمن القليوبية مخزن ومصنع قطن

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