الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى تعكس إرادة الدولة فى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

النائب عبدالله لاشين
النائب عبدالله لاشين

قال عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، تعكس رغبة القيادة السياسية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد لاشين في تصريحات له، أن الحوار الوطنى سيبقى الفرصة التاريخية الأكبر أمام جميع القوى الوطنية والسياسية للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانعقاد جلسات الحوار الوطنى ومتابعة توصياته، تأكيد على أهمية الحوار باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية.

وأوضح أن إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالًا للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، بل هناك انصياع كامل لكل مواده، مُشددًا على أنه لن يتم التطرق للدستور ومواده في مناقشات الحوار الوطني.

كما شدد على استبعاد السياسة المصرية الخارجية، مشيرًا إلى أن أدواتها متفق عليها بالإجماع، ولفت إلى أن الخارجية المصرية تتعامل مع كل القضايا بمحددات معروفة للجميع، أما القضية الثالثة التي تم استبعادها من المناقشة في الحوار الوطني، فقد أوضح أنها كل ما يتعلق بالأمن القومي الاستراتيجي.

الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة الخارجية المصرية الحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب عبدالله لاشين المنسق العام للحوار الوطني

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