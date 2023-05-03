دراسة أمريكية: استخدام الغاز الطبيعي المتجدد في إنتاج الهيدروجين يخفض بصمته الكربونية

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن استخدام الغاز الطبيعي المتجدد في إنتاج الهيدروجين يخفض بصمته الكربونية، إذ أنه يمكن إنتاج الهيدروجين H2 من الغاز الحيوي من خلال عملية تفاعل غاز الميثان مع البخار (SMR) عبر مسار خالٍ من الكربون وبتكلفة منخفضة للغاية، إذ يتم إنتاج أكثر من 95٪ من الهيدروجين في الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي من خلال عملية تفاعل غاز الميثان مع البخار الميثان (SMR) ؛ وهي عملية ناضجة تنتج الهيدروجين بتكلفة مغرية تبلغ 1.3 دولار للكيلوجرام، وفقًا لتقديرات عام 2022.

ويؤكد مركز دراسات الطاقة المتجددة الأمريكي أنه ومع ذلك، فهذه عملية كثيفة الطاقة وذات درجة حرارة عالية تزيد عن 800 درجة مئوية، وتأتي مع بصمة كربونية كبيرة، والتي يضعها بعض الخبراء في 12 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الهيدروجين.

ويشير مركز دراسات الطاقة المتجددة الأمريكي إلي أنه يمكن تقليل البصمة الكربونية للهيدروجين الناتج عن SMR بشكل جذري عن طريق استبدال الغاز الطبيعي بالغاز الحيوي (المعروف أيضًا باسم الغاز الطبيعي المتجدد)، حتى أن البعض يجادل بأنه ، اعتمادًا على المواد الأولية وطريقة الإنتاج، يمكن أن يكون الغاز الحيوي سالبًا للكربون. يمكن تقليل الانبعاثات بشكل أكبر في عملية SMR إذا تم تشغيلها بواسطة حرارة متجددة وإذا تم نشر تقنية التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه (CCSU).

ولاقت هذه الدراسة الحديثة جدل واسع من الخبراء الدوليين في مجال الطاقات المتجددة، إذ طرحوا العديد من التسأولات مثل: هل يمكن اعتبار الهيدروجين المشتق من الغاز الحيوي من خلال SMR فعليًا صافٍ صفر؟ وهل يمكن أن ينتج الغاز الحيوي بالإضافة إلى SMR حقًا هيدروجينًا منخفض التكلفة؟ كيف تقارن مع الهيدروجين الإلكتروليتي؟.

وأوضح مركز دراسات الطاقة المتجددة الأمريكي أن الإجابة على هذه الأسئلة تعد أمرًا أساسيًا ، حيث تتنافس مجموعة من مسارات إنتاج H2 النظيفة للحصول على ائتمانات ضريبية لـ IRA تصل قيمتها إلى 3 دولارات لكل كيلوجرام من الهيدروجين. تعمل وزارة الخزانة الأمريكية الآن على كيفية تسوية الإعفاءات الضريبية المصممة لتعزيز إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال خدمة الإيرادات الداخلية (IRS).