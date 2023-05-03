الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "اتصالات النواب": جلسات الحوار الوطني انطلاقة جديدة للدولة المصرية

أحمد نشأت منصور
أحمد نشأت منصور

شارك النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني اليوم، هي انطلاقة جديدة للدولة المصرية وما تشهده من تجمع لكافة الأفكار والرؤى السياسية التي من شأنها خدمة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وكيل اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سابقة تاريخية في تاريخ مصر السياسى، وتمثل توجه جديد فى إطار الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة في بناء الوطن والاستماع إلى كل المصريين من كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة في وطن يتسع الجميع.

وأشار النائب إلى أنه تمت دعوته لجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء لحضور المناقشات وإبداء الآراء، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على تلك الدعوة وظهور الفعاليات بالشكل اللائق لمصر، قائلا: الجميع اليوم يتناقش من أجل مصلحة الوطن.

النائب احمد نشأت منصور مجلس النواب حزب مستقبل وطن جلسات الحوار جلسات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

النجار: نسابق الزمن للانتهاء من البنية الأساسية بمنطقة الحزام الأخضر فى 6 أكتوبر

بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بالسلام الجمهورى

محافظ قنا يطلق أول شعلة غاز بأحد منازل قرية العسيرات 

"التضامن" تنفى إجلاء أطفال قرية "SOS": مصلحتهم أولوية عملنا وأساسها

القاهرة تستعد للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

مستشار رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بدنشواي في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة