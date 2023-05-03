وكيل "اتصالات النواب": جلسات الحوار الوطني انطلاقة جديدة للدولة المصرية

شارك النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني اليوم، هي انطلاقة جديدة للدولة المصرية وما تشهده من تجمع لكافة الأفكار والرؤى السياسية التي من شأنها خدمة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وكيل اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سابقة تاريخية في تاريخ مصر السياسى، وتمثل توجه جديد فى إطار الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة في بناء الوطن والاستماع إلى كل المصريين من كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة في وطن يتسع الجميع.

وأشار النائب إلى أنه تمت دعوته لجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء لحضور المناقشات وإبداء الآراء، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على تلك الدعوة وظهور الفعاليات بالشكل اللائق لمصر، قائلا: الجميع اليوم يتناقش من أجل مصلحة الوطن.