فى محاولة لاغتياله.. تفاصيل هجوم أوكرانى على مقر بوتين بالكرملين (فيديو وصور)

شنت أوكرانيا هجوما على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين"، ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفقا لما أعلنته موسكو قبل قليل.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" فى بيان لها اليوم، إن كييف حاولت إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع الكرملين "وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

صورة من الهجوم على الكرملين

ونشر الكرملين فيديو على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأظهر الفيديو لقطات لهجمات الطائرتين، ودخانا كثيفا يتصاعد فوق الكرملين، وتظهر اللقطات المصورة خروج دخان فوق الكرملين.