الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى محاولة لاغتياله.. تفاصيل هجوم أوكرانى على مقر بوتين بالكرملين (فيديو وصور)

الهجوم على الكرملين
الهجوم على الكرملين

شنت أوكرانيا هجوما على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين"، ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفقا لما أعلنته موسكو قبل قليل.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" فى بيان لها اليوم، إن كييف حاولت إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع الكرملين "وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

صورة من الهجوم على الكرملين

ونشر الكرملين فيديو على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأظهر الفيديو لقطات لهجمات الطائرتين، ودخانا كثيفا يتصاعد فوق الكرملين، وتظهر اللقطات المصورة خروج دخان فوق الكرملين.

صور من الهجوم
كييف الكرملين الرئاسة الروسية الرئيس الروسي الطائرات بدون طيار

الأكثر قراءة

أول تعليق لحازم إمام على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلى

المشدد 3 سنوات غيابيا لفتاة بتهمة تعاطى الهيروين بالإسكندرية

مصرع سائق وإصابة آخر بانقلاب جرار زراعى فى ترعة الحاجر بالبحيرة

مشاجرة على "ميزان" تنتهي بمصرع بائع خضار في المنوفية

رسميًا.. الأهلى يواجه الترجى 12 و19 مايو وكاماكو حكمًا للمباراة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مرتضى منصور من دخول الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة