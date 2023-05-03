الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء.. تفاصيل 9 مشروعات لشبكة صرف الأمطار

مشروعات فصل الامطار
مشروعات فصل الامطار

أزمة سنوية تنتظرها الإسكندرية كل موسم شتاء، تنتج عن تعرضها للغرق من تكدسات مياة الأمطار التي تهطل بغزارة شديدهةنتيجة العوامل الناتجة عن التغيرات المناخية، وتفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

وتفاديا لتلك الأزمة، واصلت محافظة الاسكندرية مشروعاتها لفصل شبكة الأمطار عن شبكة الصرف الصحي عقب انتهاء موسم الشتاء، في تجنب الأزمة المتكررة.

مشروعات تصريف الأمطار 

9 مشروعات عكفت محافظة الإسكندرية على تنفيذها في أماكن تمركزية للنقاط الساخنه التي تشهد أزمة تجمعات مياه الأمطار، ما يسبب إعاقة وشللا مروريا في المحافظة، لحل الأزمة والحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، فضلا عن الاستفادة منها.

وبدأت المحافظة المرحلة الثانية من استراتيجية فصل شبكة الأمطار عن الصرف الصحي في أكثر المناطق تضررا بمنطقة سموحة وتحديدا ميدان فيكتور عمانويل الرئيسي وشارع النقل والهندسة ومنطقة سيدي بشر.

وكانت منطقتي سموحة وسيدي بشر، من أكثر المناطق المتضررة على الرغم من أنها ليست من المناطق الشعبية أو العشوائية، ولكن كانت تشهد تجمعا كبيرا للمياه تفوق مستوى ارتفاع الرصيف الجانبي، ما تسبب في معاناة المنطقتين اللتين تشهدان كثافة سكانية مرتفعة.

تفاصيل المرحلة الثانية 

تتضمن المرحلة الثانية إجمالي خطوط رئيسية منفذة بقطر من ٢٥٠ ملي إلى ٨٠٠ ملي ١٠٣٧٠ متر، والخطوط الفرعية اقطار ٢٠٠ متر ١٣٩٤٠ مترا، بإجمالي ١٨٩ للمطابق، ٧٨١ لشنايش الأمطار، و ٤ محطات رفع.

١٦٠ مليون جنيه للمرحلة الأولى

وتنتهي المرحلتين بـ٦ مشروعات لفصل شبكة الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، تتكلف المرحلة الأولى  منها 160 مليون جنيه، وتمركزت في مناطق الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، للقضاء تماما على أي تجمعات مياه في تلك المناطق.

مشروعات فصل الامطار

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IMG-20230503-WA0026
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مشروعات فصل الامطار الإسكندرية الصرف الصحي مشروعات تصريف الامطار ازمة النوات الشتوية

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