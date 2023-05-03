محافظ أسيوط يتابع معدلات تنفيذ "حياة كريمة" في مركز ساحل سليم

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، العاملين بديوان مركز ومدينة ساحل سليم لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى المركز ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفقًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا لتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور أسامة سحيم،، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونوابه وبعض رؤساء الوحدات المحلية القروية ومديرى الادارات والعاملين بها.

واستمع المحافظ إلى بعض مقترحات وأفكار العاملين بالإدارات المختلفة لتطوير المشروعات بقرى المركز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب بضرورة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة ورئيس المركز، لبحث مقترحات التطوير ودراستها ميدانيًا على أرض الواقع لبدء التنفيذ ضمن خطة تطوير قرى المركز المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد المحافظ على الاهتمام والدعم المقدم لتنفيذ مشروعات الخدمات والبنية التحتية بقرى المركز وخاصة استكمال مشروعات الرصف والمرافق من غاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء ومياه شرب واتصالات وخاصة مع نهو أغلب مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير القرى.

ووجه رئيس المركز ونوابه بالمتابعة الميدانية والمستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بكافة المشروعات ورصد الملاحظات وتلافيها بالتنسيق مع الشركات المنفذة وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ.

واستعرض أهم المشروعات التي يجرى تفنيذها بالمركز ومنها تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات ووحدة الكلى الصناعية بقرية الشامية ومشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 سرر ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى.

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

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